Сергей Стаднюк

В заключительном матче десятого тура украинской Второй лиги Локомотив на своем поле одолел дубль Левого Берега.

Гости повели уже на 14-й минуте благодаря точному удару Гереша. Однако еще до перерыва Сахненко восстановил паритет.

Во втором тайме Осей Бонсу снова вывел гостей вперед. Однако ключевым стал отрезок в середине 45-минутки. Головатенко сравнял счет, а уже через две минуты Лях отправил победный мяч в сетку соперника.

Локомотив набрал 19 очков и на расстояние в три балла приблизился к лидерам группы Б в лице Тростянца и Колоса-2.

Вторая лига, группа Б, десятый тур

Локомотив – Левый Берег-2 3:2

Голы: Сахненко, 34, Головатенко, 76, Лях, 78 – Гереш, 14, Осей Бонсу, 58

Локомотив: Белименко, Ярмак (Головатенко, 63), Сираш, Коновалов, Сахненко, Савчук Александр (Сабалаев, 63), Савчук Петр (Титаренко, 63), Мельниченко, Мочевинский, Мордас (Лях, 55), Багрий.

Левый Берег-2: Домолега, Цюрпалевич-Семочко, Мариновский, Сизонюк, Селин Денис, Тищенко, Галас, Бойченюк, Осей Бонсу (Мищенко, 70), Галоян (Шакун, 83), Гереш (Пасичный, 70).

Предупреждения: Ярмак, Сахненко – Мариновский, Селин, Тищенко