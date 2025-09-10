Сергей Стаднюк

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в эфире MEGOGO после ничьей в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1) негативно оценил игру команды.

Да какие могут быть впечатления? Это позор, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим проходить дальше. Нужно каждому задуматься лично и индивидуально. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим. Болельщики, как всегда, лучшие. К ним нет никаких претензий. Неважно, где мы играем – всегда поддерживают. Поэтому большое спасибо. Анатолий Трубин

Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала волевую победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бле» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.

Интересно, что после невыхода из группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали всего три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также было четыре поражения и три ничьи.

После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.