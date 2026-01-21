Нападающий лиссабонского Спортинга Луис Суарес поделился эмоциями после победы над Пари Сен-Жермен в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб добился успеха со счётом 2:1, а сам форвард оформил дубль.

Мы знали, что нас ждет очень сложная игра. Но мы продолжали упорно работать и в итоге смогли пережить очень радостные моменты. Даже когда они сравняли счет, мы чувствовали, что у нас еще будет один шанс.

Сегодняшняя работа в обороне была феноменальной. В таких матчах это имеет решающее значение. Мы должны уметь немного страдать на поле, терпеливо дожидаясь своих моментов.

Теперь в Бильбао мы хотим завершить общий этап как можно лучше. Я знаю, что там отличный стадион и фантастические болельщики, — передает слова Суареса пресс-служба УЕФА.