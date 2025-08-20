Михаил Цирюк

В четверг, 21 августа, Киевское Динамо проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби из Тель-Авива. С одной стороны, хочется начать этот анонс как-то пафосно (нет, это не троллинг) и сказать, что в этом противостоянии киевляне просто обязаны снести соперника и таким образом смыть позорное фиаско в предыдущем раунде отбора ЛЧ.

Но с другой стороны, понимая наши реалии, приходится констатировать, что никакой уверенности в том, что чемпион Украины на это способен, к сожалению, нет. Так что просто затаим дыхание и будем наблюдать, хватит ли у киевлян стойкости, чтобы не разочаровать себя и окружающих хотя бы на этом уровне.

Нужны правильные эмоции

Все разговоры о том, что у Динамо слабый, как для еврокубков, состав, тренер и менеджмент, пока предлагаю отбросить. Все это правда, и эту правду все и так знают. Но сосредоточимся на том, как конкретно то Динамо, которое у нас сегодня, может пройти этого соперника. Это будет непросто, но вполне возможно.

Итак, нужно смириться с тем, что киевлянам будет противостоять соперник примерно их уровня. Насколько примерно и кто все-таки сильнее - пусть определяют эксперты и покажет игра, однако констатируем, что существенного преимущества одной из команд над другой, как это было в паре Динамо - Хамрун, здесь, скорее всего, не будет.

Так что Динамо должно выйти на эту игру максимально сосредоточенным и заряженным, отбросив, наконец, мысль о возможности легкой победы на классе. Это не о страхе или снижении собственной значимости, просто представителям бело-синих важно осознать, на каком уровне они сейчас находятся, четко понять, что матчи с подобными соперниками для них сейчас - сложное и важное испытание.

Конечно, одних эмоций для успеха недостаточно. Чтобы достичь его в еврокубках, от динамовцев требуется работа. Работа тренерского штаба, который, надеемся, идеально изучит сильные и слабые стороны соперника, основные принципы его футбола. Наконец, свою часть задания должны выполнить и игроки, которые должны отнестись к игре максимально ответственно и играть так, как будто перед ними Шахтер: с такой же заряженностью и отдачей.

На выходных киевляне обыграли Эпицентр (4:1), однако о том матче в контексте еврокубкового можно даже не вспоминать. Там играли другие люди, которых здесь, в Бацке Тополе (кстати, почему Маккаби выбрал для домашних матчей именно Сербию?) не будет. Точнее будут, но на скамейке запасных.

Маккаби не хуже, чем Пафос

Именно об этом перед игрой говорил полузащитник киевлян Александр Пихальонок, и это, возможно, действительно так. В ответном матче с киприотами Маккаби остался в меньшинстве уже на 30-й минуте, однако даже в таком положении команда умудрялась атаковать и создавать моменты.

Поэтому Динамо должно относиться к оппоненту с максимальным уважением и ответственностью. Тем более, что сейчас чемпион Израиля набрал неплохую форму и одержал три победы подряд: две - над Хамруном (2:1; 3:1) и одну - над иерусалимским Хапоэлем в кубке (2:1). Будем надеяться, что динамовцы прервут эту победную серию своего оппонента.

