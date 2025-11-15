Малиновский – о давлении результата с Исландией: «Провел много матчей на высоком уровне»
Полузащитник сборной Украины заявил, что у сине-желтых будет больший стимул и большая концентрация
около 10 часов назад
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался по поводу того, что команду устроит только победа в матче шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.
Они не должны забить. А я уверен, что у нас будет возможность забить свой мяч. Главное — четко отыграть в обороне, потому что маленькие детали в таких матчах решают все. Когда все зависит от одного поединка, пропущенный гол может очень усложнить возвращение в игру.
Мы должны быть максимально сконцентрированы с первой минуты и не дать сопернику ни единого шанса. Особенно важно внимательно действовать во время стандартов.
Игра под давлением — это большая ответственность, больший стимул и большая концентрация. Я провел много матчей на высоком уровне — за сборную, в Лиге чемпионов. Когда был моложе, волновался сильнее. Сейчас же понимаешь, что таких поединков до завершения карьеры может остаться не так много. И всегда лучше выходить на поле с мыслью о победе.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в воскресенье, 16 ноября, на странице события Украина – Исландия на Xsport. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Ранее мнениями по поводу игры поделился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Поделиться