Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался по поводу того, что команду устроит только победа в матче шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.

Они не должны забить. А я уверен, что у нас будет возможность забить свой мяч. Главное — четко отыграть в обороне, потому что маленькие детали в таких матчах решают все. Когда все зависит от одного поединка, пропущенный гол может очень усложнить возвращение в игру.

Мы должны быть максимально сконцентрированы с первой минуты и не дать сопернику ни единого шанса. Особенно важно внимательно действовать во время стандартов.

Игра под давлением — это большая ответственность, больший стимул и большая концентрация. Я провел много матчей на высоком уровне — за сборную, в Лиге чемпионов. Когда был моложе, волновался сильнее. Сейчас же понимаешь, что таких поединков до завершения карьеры может остаться не так много. И всегда лучше выходить на поле с мыслью о победе.