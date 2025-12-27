Манчестер Сити принял решение выставить на трансфер центрального защитника Натана Аке. Кандидатура 30-летнего голландца уже была предложена мадридскому Реалу.

Английский клуб рассчитывает выручить около 30 миллионов евро с возможной продажи футболиста и не планирует отпускать его бесплатно. В то же время в Реале не демонстрируют серьезной заинтересованности в трансфере игрока Манчестер Сити.

Вместо этого более реальным претендентом на Аке сейчас считается Барселона, которая внимательно следит за ситуацией вокруг защитника и может активизировать переговоры.

Натан Аке выступает за Манчестер Сити с лета 2020 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с клубом действителен до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Также, Гвардиола прокомментировал состояние травмированных игроков Сити.