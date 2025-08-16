Вулверхэмптон в рамках 1 тура АПЛ дома принимал Манчестер Сити. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Перед началом игры поклонники Вулвз почтили память своего бывшего игрока Диогу Жоты. На стадионе Молинью присутствовала семья экс-игрока Вулверхэмптона и Ливерпуля.

Вдохновленные игроки Вулверхэмптона демонстрировали неплохую игру и имели моменты, чтобы открыть счет в матче, но все перевернулось после 30 минут игры, когда Холанд и новичок Ман Сити Рейрдерс до перерыва отметились в воротах хозяев.

После перерыва Холанд отметился дублем, а летний новичок «горожан» Шерки окончательно снял вопрос о победителе дебютным голом в АПЛ.

АПЛ. 1 тур

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:4

Голы: Холанд, 34, 61, Рейрдерс, 37, Шерки, 81

Обзор матча будет доступен на странице события Вулверхэмптон - Манчестер Сити.