Владимир Кириченко

Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Федерации футбола Марокко по поводу того, что сборная Сенегала не позволила продолжить финал Кубка Африки-2025, который прошел в январе 2026 года.

Сенегалу засчитали техническое поражение со счетом 0:3, а Марокко — соответственно, победу. Об этом сообщает пресс-служба CAF.

Напомним, что основное время матча завершилось без голов. Папе Гуйе забил в первом дополнительном тайме на 94-й минуте, чем принес победу со счетом 1:0.

На 8-й компенсированной минуте второго тайма после просмотра VAR был назначен пенальти в ворота Сенегала. Часть игроков Сенегала в знак протеста покинула матч, но вернулась. Игру возобновили через 13 минут, удар с 11-метровой отметки Браима Диаса на 90+24-й минуте отбил вратарь.

