Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче против донецкого Шахтера (1:2). Слова приводит пресс-служба Зари.

Специалист остался доволен игровой дисциплиной своих подопечных, однако выразил резкое недовольство решением арбитра назначить одиннадцатиметровый удар в конце встречи.

Эта игра — реакция команды после матча против Динамо. Сегодня мы играли вперед, сравняли счет. Кроме этого, еще создавали моменты. Понимали уровень соперника, понимали и то, что мы не идеальны. Но, на мой взгляд, в этом поединке мы заслуживали на большее.

Что касается пенальти... Игрок соперника его «нарисовал», а рефери обрадовался, что этот момент нашел. Как по мне, в штрафной это уже контактный футбол. Траоре «нарисовал», это, так сказать, его «работа». А работа судьи — разобраться в эпизоде. Игрок упал еще до контакта. В таком матче мы не заслуживали проиграть именно так, после такого «смешного пенальти».