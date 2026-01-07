Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси откровенно высказался о своей возможной роли в футболе после завершения игровой карьеры. Легендарный аргентинец признался, что не видит себя на тренерской скамье.

Честно говоря, я не представляю себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но если уж пришлось бы выбирать, я бы отдал предпочтение роли владельца. Иметь возможность владеть собственным клубом и развивать его, начиная с самых низких уровней, а также давать молодым игрокам и другим людям шанс развиваться и достигать чего-то важного. Именно это привлекает меня больше всего.

