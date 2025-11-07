Защитник киевского Динамо Тарас Михавко поделился своими эмоциями после разгромной победы команды над боснийским Зрински в третьем туре Лиги конференций, где кияне победили со счетом 6:0.

— Любая победа важна – как для команды, так и для Украины. Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку на стадионе, и тех, кто смотрел матч перед экранами телевизоров. Также благодарю Вооруженные Силы Украины за возможность представлять нашу страну на международной арене. Что могу сказать о победе? Я доволен, как и вся команда. Сегодня еще немного подумаем об этой игре, но уже завтра у нас начинается непосредственная подготовка к матчу чемпионата, ведь впереди очень важная игра с ЛНЗ – как, собственно, и каждый поединок. Сегодня можем немного порадоваться, а завтра уже будем работать.

– Считаете ли вы, что сегодня на поле вам все удавалось, учитывая, что с первой минуты команда действовала активно и забила быстрый мяч?

— Да, слава Богу, нам все удавалось. Могли забивать еще больше, но главное, что выиграли, не пропустили ни одного мяча и забили шесть. Все довольны, но уже с завтрашнего дня нас ждет подготовка к следующему матчу чемпионата.

– С каким настроем выходили на второй тайм при счете 1:0? Что помогло в начале второй половины забить сразу три гола?

— Установка была не сбавлять обороты, не снижать темпа, не садиться в оборону, не отходить на свою половину поля и в то же время продолжать играть в свой футбол, как в первом тайме. Мы выходили с мотивацией забить еще и не останавливались. К счастью, отличились аж пять раз во втором тайме. Так что, результат хороший.

– Вы снова играли на позиции левого защитника. Для вас она уже привычна, или полностью на ней освоились?

— Я и раньше говорил, что для меня нет разницы – играть слева или в центре обороны, ведь я играл и там, и там. Конечно, больше привык быть центральным защитником, но это не имеет значения.

– Вы часто подключаетесь к атаке во время стандартов. Сегодня Динамо забило два гола именно после стандартных положений. Как много команда работает над этим компонентом и насколько это дает результат?

— Мы часто отрабатываем стандартные положения на тренировках. Это сейчас очень важная составляющая современного футбола. Уделяем этому много времени, а также работаем над тактическими действиями на поле в целом. И это, безусловно, дает результат.

– Чувствуется ли, что команда после неудачной серии вернулась на победный путь и набрала оптимальную форму?

— Не скажу, что это уже пиковая форма. Да, у нас были неудачные результаты – мы это осознаем. Была и критика, которую мы воспринимали спокойно, ведь понимали, что переживаем непростой период. Команда не заслуживала такого негатива. Но каждый игрок и тренер нашего штаба стремится побеждать. Возможно, после этой игры нам удастся выйти на белую полосу.