Защитник Динамо Тарас Михавко после поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3) рассказал о своей позиции, конкуренции и следующей игре в Лиге конференций против Зриньски. Слова футболиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

Куда тренер мне говорит выходить, туда и выхожу. Что касается позиции, мне нет разницы – могу сыграть и левого защитника, могу и центрального. Поэтому с этим нет проблем. Тренеры говорили, чтобы играл агрессивнее впереди. И я старался, но, к сожалению, не получилось все так, как хотел.

А относительно Алиу Тиаре, я считаю, что это очень хорошая конкуренция. Потому что будет прогресс у него, у меня будет прогресс, и будет игровая практика. И кто будет лучше, кто будет сильнее, тот и будет играть.

Что касается еврокубков, я также надеюсь, что стоит ждать победы. Мы все в команде хотим этого, нам тоже надоело проигрывать, ещё и при этом каждый раз пропуская два и более голов. Хотим тоже победить. Будем в четверг делать все от себя зависящее, чтобы победить, так как очень уж ждём победы в еврокубках.