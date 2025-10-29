Бывший форвард Динамо Киев Артем Милевский высказал свое мнение накануне украинского классического дерби — матча 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером.

В своем видеообращении, опубликованном на странице медиафутбольного клуба IGNIS, Артем поделился прогнозом на поединок и признался, что всегда поддерживает киевлян.

– Конечно, я буду болеть за свой родной клуб, за Динамо. Это моя семья. Желаю Ярмоленко забить гол и догнать меня по количеству мячей в матчах с Шахтёром, – сказал Милевский.

Напомним, что в поединках с донецким клубом Артем забил 8 голов, тогда как Ярмоленко имеет 7 результативных ударов в своем активе.

Также бывший динамовец поделился своим прогнозом на итог встречи — по его мнению, Динамо победит со счетом 1:0.