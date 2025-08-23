Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский прокомментировал первые матчи Шахтера и Полесья в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. «Горняки» сыграли вничью со швейцарским Серветтом (1:1). Житомиряне разгромно уступили Фиорентине (0:3).

С Алиевым поставили экспресс на пять матчей. Шахтер не доехал. При 0:1 в пользу Серветта мы поставили на победу донецкой команды, но немного не повезло, хотя моментов «горняки» создали более чем достаточно.

Игру Шахтера я смотрел одним глазом, больше был сосредоточен на матче Динамо. У Шахтера было очень много моментов, ударов, но не залетало. Так бывает. Я думаю, во втором матче все будет хорошо, и «горняки» пройдут дальше.

У Фиорентины даже чемпионат не начался, а они уже в порядке. Даже в меньшинстве «фиалки» легко победили на классе. Перед матчем Филиппов, такой козырный, говорил: «Мы уважаем Фиорентину, но не боимся». Не боитесь, понятно, но счет на табло.

Петровичу [Ротаню] я желаю хорошо провести время в Италии. Я его очень уважаю и желаю ему только успехов. Результат уже не будет давить на Полесье, поэтому во Флоренции просто нужно играть в свое удовольствие, – сказал Милевский в интервью Blik.ua.