Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о якобы конфликте между главным тренером Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Если вы меня спросите, с кем я больше общаюсь — с Шовковским или Ярмоленко, мне будет трудно ответить на этот вопрос, поскольку я общаюсь и с одним, и другим, так же, как общаюсь и с Буяльским и другими футболистами. Сейчас я общаюсь с командой два-три раза в неделю — приезжаю на тренировки, общаюсь с ними. Мне могут верить, могут не верить, но хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленко не существует и не было. Были рабочие моменты. Но Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер, как опытный игрок, который играл в топ-чемпионатах. А тренеру это может понравиться, а может и не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Или вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке, как после победных матчей, так и после поражений.

Журналисты раздули какой-то «конфликт», что повлияло и на команду, которая, ведя в счете в каждой игре, пропускала на последних минутах. Да я бы молился, чтобы, сколько я еще буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как в свое время был Лужный, а сегодня — Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру.