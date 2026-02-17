Моуриньо: «У меня нет никаких обид на Реал»
Тренер Бенфики высказался о предстоящей встрече с мадридским клубом
около 1 часа назад
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью поделился ожиданиями от стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА против своего бывшего клуба — Реал Мадрид. Также португалец высказался о отношении болельщиков мадридской команды.
Что я чувствую, когда слышу, как мадридцы положительно отзываются обо мне? В Мадриде я сделал всё, что мог. В чем-то я добился успеха, в чем-то потерпел неудачу, но я действительно отдал всё. Когда ты полностью выкладываешься, возникает связь, которая длится вечно. Болельщики Реала до сих пор уважают и ценят меня за это. У меня нет абсолютно никаких обид на Реал, — приводит слова Моуринью Madrid Zone.
Первый стыковой поединок между Бенфикой и Реалом состоится 17 февраля на стадионе Да Луш в Лиссабоне.
