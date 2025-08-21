Моуриньо: «Вопрос о победителе остается открытым»
«Особенный» рвется в Лигу чемпионов
около 1 часа назад
Жозе Моуринью / Фото - Фенербахче
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью подвел итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики (0:0). Его слова приводит УЕФА.
Соперник защищался очень низко, и мы не смогли использовать свою креативность и скорость. Но вопрос о победителе остается открытым. Я знаю, что Бенфика - высший класс, однако шансы у нас есть, - сказал Моуринью.
Ответный матч между Бенфикой и Фенербахче состоится 27 августа в Лиссабоне.
