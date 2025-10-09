Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью принял участие в Конгрессе здоровья, организованном клубом в столице Португалии на стадионе Да Луж.

Во время мероприятия он поделился своим опытом работы в структуре команды после возвращения и рассказал о взглядах на развитие клуба.

«Бенфика — это гигантский европейский клуб, и даже теперь, когда я снова здесь, он не перестает меня удивлять. Честно говоря, одно дело — это то, что ты слышишь от кого-то, а другое — то, что видишь своими глазами, чувствуешь и переживаешь каждый день. Физическая структура — это одно, а человеческая структура — совсем другое.

Мы много слышали о структуре Бенфики, но это действительно фантастический клуб, с всеми необходимыми условиями для тренера футбольной команды. Я всегда говорил, что мне нравится работать с клубами с небольшим количеством персонала, а затем улучшать условия и просить больше поддержки на разных уровнях.

Бенфика же — это один из тех клубов, куда ты приезжаешь с небольшой командой, как у меня, а затем развиваешь функциональную эмпатию и начинаешь работать в команде, потому что, действительно, у Бенфики уже все есть», — заявил португальский специалист.