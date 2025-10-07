Моуринью: «Если бы я встал на ворота вместо Трубина – ничего бы не изменилось»
Тренер Бенфики неоднозначно прокомментировал игру украинского вратаря в матче против Порту
23 минуты назад
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался относительно выступления вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в матче восьмого тура чемпионата Португалии против Порту, который завершился со счетом 0:0.
— Мы сыграли просто фантастически на стадионе, на котором очень трудно играть. Я бы сказал, что Трубин вообще не сделал ни одного сейва. Нам удалось зонально нейтрализовать Варелу, Беднарека и Кивьора. У Родриго был один момент, но даже если бы в воротах стоял я вместо Трубина, результат был бы тот же. Команда сыграла очень организованно, без ошибок в позициях и без потерь концентрации. Трубин не вступал в игру, потому что у соперника не было ни одного опасного момента. Это пример взрослого, стратегического футбола, — слова Моуринью приводит пресс-служба лиссабонского клуба.
Вратарь Анатолий Трубин получил вызов в национальную сборную Украины на матчи отборочного турнира к ЧМ-2026. 10 октября Украина проведет выездной матч против Исландии, а 13 октября примет в Польше сборную Азербайджана.