Моуринью — об игре Трубина в матче против Жил Висенте: «Не увидел ничего особенного»
Главный тренер "Бенфики" прокомментировал игру Анатолия Трубиана
около 21 часа назад
Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью поделился своим мнением о игре украинского голкипера Анатолия Трубина в поединке против Жил Висенте, который завершился победой со счетом 2:1.
«Что означает, что Трубин – лучший игрок Бенфики в этой игре? Эй, чувак, я не смотрел игру. Я не смотрел игру. Я отвлёкся и не смотрел игру. Мы видели другую игру.
Он делает фантастический двойной сейв на первой минуте, пропускает штрафной удар с 16 метров после фола, который должен был быть фолом со стороны Жил Висенте, поэтому мы можем вырвать эту ситуацию из контекста. Они дважды попали в стойку, но это были не удары, которые почти равносильны голам, это были просто удары, которые задели стойку, а потом что? Навесы, длинные пассы, выходы?.. Честно говоря, я не увидел ничего особенного в игре Трубина».
Стоит отметить, что в этой встрече Трубин установил клубный рекорд Бенфики по количеству сейвов за один матч.