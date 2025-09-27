Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью поделился своим мнением о игре украинского голкипера Анатолия Трубина в поединке против Жил Висенте, который завершился победой со счетом 2:1.

«Что означает, что Трубин – лучший игрок Бенфики в этой игре? Эй, чувак, я не смотрел игру. Я не смотрел игру. Я отвлёкся и не смотрел игру. Мы видели другую игру.

Он делает фантастический двойной сейв на первой минуте, пропускает штрафной удар с 16 метров после фола, который должен был быть фолом со стороны Жил Висенте, поэтому мы можем вырвать эту ситуацию из контекста. Они дважды попали в стойку, но это были не удары, которые почти равносильны голам, это были просто удары, которые задели стойку, а потом что? Навесы, длинные пассы, выходы?.. Честно говоря, я не увидел ничего особенного в игре Трубина».