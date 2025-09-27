Анатолий Трубин отметился интересным достижением в матче чемпионата Португалии. В матче седьмого тура национального первенства Бенфика на своем поле одержала победу над Жил Висенте со счетом 2:1.

Украинский вратарь сделал восемь спасений за игру - такого показателя не достигал ни один голкипер лиссабонского клуба в чемпионате за последние семь лет. Интересно, что впервые за этот период Бенфика не подала ни одного углового в матче чемпионата.

Число 7 стало символичным для этой встречи: победа позволила продолжить успешную серию Бенфики в противостоянии с Жил Висенте до семи матчей подряд, и это рекордный показатель в истории дуэлей этих команд.

Благодаря этому успеху орлы поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 17 очков.