Моуринью объяснил, почему заменил Судакова в матче с Жил Висенте: «Он столкнулся с трудностями»
Тренер Бенфики сделал четкое заявление
около 8 часов назад
Георгий Судаков, вероятно, получил небольшое повреждение. На это намекнул главный тренер Бенфики Жозе Моуринью после матча седьмого тура чемпионата Португалии против Жил Висенте, который закончился победой его команды со счетом 2:1.
«Георгий Судаков? Я заменил его, потому что он почувствовал трудности», – цитирует Жозе портал A Bola.
После шести сыгранных туров коллектив под руководством Моуринью набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примейра-лиги. Отставание от лидеров Спортинга и Порту, находящихся на первом и втором местах соответственно, составляет всего одно очко.
В следующем туре Судаков, Трубин и их партнеры отправятся на выездной матч против Порту. Встреча состоится 5 октября и начнется в 23:15 по киевскому времени.