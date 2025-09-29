Георгий Судаков, вероятно, получил небольшое повреждение. На это намекнул главный тренер Бенфики Жозе Моуринью после матча седьмого тура чемпионата Португалии против Жил Висенте, который закончился победой его команды со счетом 2:1.

«Георгий Судаков? Я заменил его, потому что он почувствовал трудности», – цитирует Жозе портал A Bola.

После шести сыгранных туров коллектив под руководством Моуринью набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примейра-лиги. Отставание от лидеров Спортинга и Порту, находящихся на первом и втором местах соответственно, составляет всего одно очко.

В следующем туре Судаков, Трубин и их партнеры отправятся на выездной матч против Порту. Встреча состоится 5 октября и начнется в 23:15 по киевскому времени.