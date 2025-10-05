Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем в команде перед выездным матчем против Порту в чемпионате Португалии.

По информации португальских СМИ, несколько игроков и часть тренерского штаба заразились вирусной инфекцией, проявляющейся головными болями и мышечной ломотой.

«Все здоровы, сегодня все тренировались, все в порядке. Никто не лишен возможности путешествовать или играть. Надеемся, что от сегодня к завтрашнему дню будет только лучше. Едем все вместе. Отложить игру? Есть один игрок, который во всем виноват – я знаю, кто это и шучу с ним (смеется). Потом был я... Два дня назад это было действительно тревожно, но сегодня все тренировались. Мы даже думали ехать на север отдельно, но это не понадобится. Вероятно, завтра нам будет еще лучше, чем сегодня. Но мы не думали о переносе матча», – цитирует Моуринью A Bola.

Напомним, встреча Порту и Бенфики состоится в воскресенье, 5 октября, в рамках восьмого тура чемпионата Португалии. Начало матча запланировано на 23:15 по киевскому времени.

