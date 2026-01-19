Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении на тренерский мостик мадридского Реала, которая в последние дни активно обсуждалась в СМИ.

После субботнего матча чемпионата Португалии, в котором Бенфика одержала победу над Риу Аве со счетом 2:0, журналисты непосредственно обратились к наставнику лиссабонского клуба с вопросом о Реале.

Возвращение в Реал. Хватит втягивать меня в ваши мыльные оперы, — передает слова Моуринью Real Madrid Xtra.

Напомним, недавно мадридский клуб возглавил Альваро Арбелоа, который заменил на посту главного тренера уволенного Хаби Алонсо. Жозе Моуринью ранее уже работал в Реале и выигрывал с командой трофеи, однако ныне полностью сосредоточен на работе с Бенфикой.