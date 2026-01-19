Тренер Марокко: «С самого начала турнира атмосфера была нездоровой»
Реграги прокомментировал поражение в финале КАН от Сенегала
12 минут назад
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка африканских наций от Сенегала.
Марокканцы уступили со счетом 0:1 в дополнительное время. Ключевые события развернулись уже в компенсированное ко второму тайму время при счете 0:0. На восьмой добавленной минуте арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала за фол Эль-Хаджи Малика Диуфа на Браиме Диаме. После этого главный тренер сенегальцев Пап Тиав вывел команду с поля. Пауза длилась несколько минут, и лишь на одиннадцатой добавленной минуте матч был возобновлен. В дополнительное время, на 114-й минуте, Браим не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Мы искренне разочарованы, так же как и все марокканские болельщики. Когда в вашу пользу назначают пенальти на последней минуте, победа кажется очень близкой. В конце концов, футбол настигает вас. Это очень больно. Но игроки вернутся сильнее.
Мы поздравляем Сенегал, хотя тот образ африканского футбола, который мы сегодня показали, разочаровывает с учетом всего, что произошло после финального свистка. С самого начала турнира атмосфера была нездоровой, и это печально. Мы поздравляем их, они молодцы. Мы продолжим работать. Марокко вернется сильнее, — приводит слова Рэграги RMC Sport.
