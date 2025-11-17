Сергей Разумовский

Нападающий Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко выбыл примерно на месяц из-за травмы колена. Форвард получил повреждение в матче чемпионата Англии против Тоттенхэма (2:2), который состоялся 8 ноября. Словенец появился на поле на 60-й минуте, однако в конце встречи почувствовал дискомфорт в коленном суставе и на 88-й минуте был вынужден попросить замену, не смог завершить матч.

Как сообщает Sky Sports, медицинское обследование не выявило серьезных структурных повреждений, так что Шешко удалось избежать длительной паузы. Медицинский штаб Манчестер Юнайтед прогнозирует, что нападающий пройдет курс восстановления примерно за четыре недели, после чего сможет вернуться к тренировкам с командой, а затем и к официальным играм.

В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 12 официальных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Несмотря на не слишком впечатляющую статистику, тренерский штаб рассматривает его как важную опцию в атаке на будущую часть сезона, так что даже относительно короткое отсутствие форварда является ощутимой потерей для Манчестер Юнайтед.

Напомним, Шешко пропустил ноябрьские матчи сборной Словении и не помог команде бывшего динамовца Беньямина Вербича продолжить борьбу за место на чемпионате мира-2026.