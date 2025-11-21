Михаил Цирюк

На этот раз сборной Украины не повезло с жребием, и об этом можно говорить открыто и смело. Ни Швеция, которую мы получили в полуфинале плей-офф, ни Польша или Албания, против которых можем сыграть в случае выхода в финал, - далеко не лучшие варианты из тех, которые могли бы получить сине-желтые.

Однако это совсем не означает, что с мечтами о чемпионате мира нужно прощаться: ни один из реальных или потенциальных соперников команды Реброва в основной части квалификации не был убедительным настолько, чтобы в противостоянии с ним Украина считалась бы безнадежным аутсайдером.

Да и на неудачу во время жеребьевок нам жаловаться грех. В плей-офф Евро-2024 Украине с соперниками повезло, в финальной части - также повезло, и то, что команда не вышла - это уже ее проблемы. Так же повезло сине-желтым и во время жеребьевки плей-офф ЧМ-2022, куда, объективно, нужно было выходить.

А вот тут - нет, и такое бывает, это нормально. И пока тренерский штаб сборной и наши многочисленные аналитики готовятся изучать шведов, поляков и албанцев, мы и сами вспомним, как эти команды выступали в последнее время, как здесь оказались и стоит ли украинцам их бояться.

Швеция: звезды, которые нам по зубам

Если посмотреть на результаты основной части квалификации, то сборная Швеции в полуфинале кажется чрезвычайно сладким пирогом. Команда теперь уже Грэма Поттера заняла последнее место в отборочной группе со Швейцарией, Косово и Словенией, набрав всего два очка: меньше только у футбольных карликов типа Гибралтара, Андорры, Лихтенштейна, Сан-Марино или Азербайджана, единственное очко которому подарили именно украинцы.

Конечно, шведы заходили в этот отбор понимая, что они уже имеют гарантированное место в плей-офф. В лиге наций 2024/25 скандинавы выступали в Лиге С, спокойно выиграли свою группу со Словакией, Эстонией и Азербайджаном, набрав почти максимум очков, и обеспечили себе плей-офф заранее.

Но… Трудно поверить в то, что попав в отборе в довольно скромную группу без ярко выраженного фаворита Швеция не имела желания побороться за первое место и выйти на мундиаль сразу напрямую. Наверное, имела. И довольствоваться лишь плей-офф, имея таких соперников и такой мощный состав, было бы очень странно.

Значит, есть проблемы, и что-то явно пошло не так. Команда, которая имеет в своем составе Дёкераша, Исака, Бергвалля, Гина и еще ряд неплохих футболистов, не может довольствоваться двумя ничьими со Словенией и сухими поражениями от Косово.

Парадоксально, что имея такие громкие имена в атаке, шведы забили в шести матчах квалификации только четыре гола. А разрекламированный и невероятно дорогой дуэт Исак-Дёкераш на двоих забили ноль. Ноль мячей.

Так что, эти шведские черти не так страшны, как их малюют. Другой вопрос - будет ли это так на март. Вполне возможно, что к тому времени лидеры шведов наберут форму, и нам будетнепереливки. Однако пока - готовимся, играть с ними можно и нужно.

Тем более исторически Швеция для нас - соперник знаковый. Именно шведов мы обыграли в первом в истории матче финальной части Евро в Киеве. Именно их мы победили в 1/8 финала Евро-2024. Так что, боритесь - поборете. Возможно, на этот раз победа над Швецией снова станет для сборной Украины началом чего-то исторического.

Польша: неприятно, но не критично

Если же мы все-таки выйдем в финал, там точно не хотелось бы встретиться со сборной Польши. Поляки начинали квалификацию на этот ЧМ очень тяжело - уже в третьем туре проиграли, казалось бы, главному конкуренту в борьбе за второе место Финляндии (1:2).

Но после этого местный футбольный союз решился на решение, которое в итоге стало судьбоносным - уволил главного тренера Михала Пробежа, который, помимо провальных результатов, еще и умудрился поссориться с лидером команды Робертом Левандовским.

Под руководством Урбана дела бело-красных сразу начали налаживаться. Неожиданная выездная ничья с Нидерландами (1:1), победа в очной встрече с Финляндией (3:1), обязательные победы над Литвой (2:0) и Мальтой (3:2) - и кадра не просто попала в плей-офф, а сделала это довольно уверенно, даже сохранив теоретические шансы на первое место до последнего тура.

Поколение у поляков сейчас неплохое: помимо вечно молодого Левандовского здесь есть Кэш, Зелиньский, Залевьский, Шиманьский. Но уж слишком ли эти имена грозные, чтобы говорить, что Украина будет явным аутсайдером - да нет. Да, поляки уверенно прошли квалификацию, но соперники в этой квалификации были откровенно не очень: Литва и Мальта - это и близко не Исландия. Так что как минимум, побьемся, но побороться мало: в финалах нужно не играть, а побеждать.

Албания: лучший из возможных вариантов

Гораздо более привлекательным вариантом в финале выглядит сборная Албании, так что если все-таки одолеем Швецию, во втором полуфинале есть смысл болеть за нее. Хотя албанцы тоже далеко не подарок - заняли второе место в группе с неудержимой Англией, выиграв борьбу за плей-офф у самой Сербии, которой ни разу не дали забить в свои ворота, сыграв в нулевую ничью дома и минимально победив на выезде.

Да, еще двумя соперниками в группе были очень слабые Латвия и Андорра, с Латвией албанцы даже умудрились потерять очки (1:1). Однако свою решающую дуэль у Сербии выиграли, и вот они здесь.

На бумаге сборная Албании выглядит как соперник, с которым Украина однозначно должна справляться — и еще без особых трудностей. Тем не менее, за последние годы уровень албанцев заметно вырос.

Команда, для которой Евро-2024 стал лишь вторым большим турниром за все время существования, просто фантастически провела квалификацию к той континентальной первенства, заняв первое место в группе с Чехией, Польшей, Молдовой и Фарерами и уверенно.пробившись до фінальної частини.

На самому Євро албанцы провалилися, але вони потрапили до найскладнішої з усіх можливих груп, де їхніми суперниками стали Іспанія, Італія та Хорватія. У такій компанії розраховувати на щось більше, ніж одне очко, було вкрай непросто.

Зі збірною Албанії Україна у своїй історії провела вісім матчів, і статистика тут доволі показова: шість перемог, одна нічия та одна поразка, яка трапилася у стартовому поєдинку останньої Ліги націй. Зате вирішальну гру тієї Ліги націй в албанців ми виграли (2:1), тож сподіватимемося, що і цього разу потенційний вирішальний матч проти цього суперника, якщо він станеться, завершиться на нашу користь.

У матеріалі використані фото Getty Images