В Манчестер Юнайтед определились с кандидатурой главного тренера команды
Руководители клуба на фоне доверия решили взять паузу
около 2 часов назад
Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик с высокой степенью вероятности избавится от приставки «исполняющий обязанности» и получит полноценный контракт. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Согласно данным источника, специалисту удалось наладить тесный контакт как с руководством клуба, так и с игроками манкунианцев.
На фоне возникшего доверия боссы МЮ решили приостановить поиски нового тренера и взять паузу, чтобы детально проанализировать перспективы долгосрочного сотрудничества с Карриком.
На сегодняшний день Манчестер Юнайтед набрал 55 очков и располагается на третьем месте в таблице АПЛ.
Напомним, Каррик встал у руля команды в январе этого года, сменив на этом посту Рубена Аморима.
Ранее стало известно, что хорватский специалист Игор Тудор покинул Тоттенхэм.
