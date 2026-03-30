Владимир Кириченко

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик с высокой степенью вероятности избавится от приставки «исполняющий обязанности» и получит полноценный контракт. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Согласно данным источника, специалисту удалось наладить тесный контакт как с руководством клуба, так и с игроками манкунианцев.

На фоне возникшего доверия боссы МЮ решили приостановить поиски нового тренера и взять паузу, чтобы детально проанализировать перспективы долгосрочного сотрудничества с Карриком.

На сегодняшний день Манчестер Юнайтед набрал 55 очков и располагается на третьем месте в таблице АПЛ.

Напомним, Каррик встал у руля команды в январе этого года, сменив на этом посту Рубена Аморима.

Ранее стало известно, что хорватский специалист Игор Тудор покинул Тоттенхэм.