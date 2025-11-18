Назарына після перемоги над Ісландією: «Шаг к нашей общей мечте»
Полузащитник сборной Украины поделился эмоциями после выхода команды в плей-офф
около 2 часов назад
Полузащитник национальной сборной Украины Егор Назарина поделился своими впечатлениями после важной победы сине-жёлтых в матче отбора чемпионата мира 2026 года против Исландии.
Рад вернуться на поле в футболке сборной – это всегда особая гордость и невероятные эмоции. Рад, что мы прошли дальше, но впереди еще один важный шаг.
Шаг к нашей большой общей мечте – выходу на чемпионат мира. Боремся до конца. За страну. За наших людей. За Украину, – написал Назарина в Instagram.
Сборная Украины в решающем поединке группового этапа уверенно обыграла Исландию со счётом 2:0 и гарантировала себе место в плей-офф отбора к чемпионату мира. Команда Сергея Реброва продолжает борьбу за путёвку на Мундиаль. Жеребьёвка матчей плей-офф состоится 20 ноября.
