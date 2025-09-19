Назван главный претендент на победу в Лиге чемпионов
Специалисты портала Goal опубликовали рейтинг лучших клубов турнира
около 1 часа назад
Портал Goal представил обновленный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
На первой позиции оказалась Барселона, которую эксперты считают главным претендентом на трофей. В прошлом сезоне каталонцы дошли до полуфинала, где уступили Интеру.
На втором месте расположился действующий победитель турнира — Пари Сен-Жермен. Третью строчку занимает Ливерпуль.
В четверку также вошел Арсенал, который еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Пятое место занял Реал, на счету которого уже 15 титулов самого престижного европейского клубного турнира.
Далее в топ-10 расположились Бавария, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Наполи.
Напомним, после первого тура основного раунда Лиги чемпионов лидирует Айнтрахт Франкфурт.
