Новый защитник Динамо Василий Буртник поделился впечатлениями от своего перехода в киевский клуб. Слова футболиста передает пресс-служба «бело-синих».

Сам я из города Городенка, что в Ивано-Франковской области, там и начал заниматься футболом с шести лет в местной ДЮСШ. В 12 лет я прошел отбор в Академию футбола «УФК-Карпаты» (Львов), где провел полных пять лет (с 7 по 11 классы). Из достижений могу отметить год, где в возрастной категории U15 мы завоевали «бронзу» - на тот момент для нас это было очень большое достижение.

Несколько дней назад мы сыграли календарную игру с «Агробизнесом» (матч завершился вничью – 0:0), я по привычному графику вернулся домой, и через два часа после завершения матча мне позвонил главный тренер Юрий Вирт, сказав при этом, что у него есть для меня очень хорошая новость – я еду в «Динамо» (Киев). Моя первая реакция – это, конечно, шок, будто это какая-то шутка… Далее он уже подробно рассказал о заинтересованности.

Если говорить откровенно, сейчас я еще полностью не могу это осознать. Однако, несмотря на все это, я понимаю, что все зависит только от меня. Сейчас нужно сосредоточиться лишь на работе, очень много работать, показывать свои лучшие качества, чтобы стать полноценным игроком «Динамо», а также в каждой игре приносить пользу команде.