Сергей Стаднюк

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес, который принадлежит киевскому Динамо, продолжит карьеру в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний нападающий будет выступать за Богемианс 1905 из Праги на правах аренды до завершения сезона-2025/2026. Отметим, что тогда же истекает контракт форварда с «бело-синими». Соответственно, с вероятностью в 99% он больше не сыграет в Киеве.

Последним клубом, арендовавшим Рамиреса, был аргентинский Тигре. Там он провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

До этого нападающий также выступал в аренде, имея контракт с Динамо, за ряд клубов. Так, венесуэлец защищал цвета Спортинга из Хихона, Слована из Братиславы и колумбийского Атлетико Насьональ.

За Динамо с 2021 года Рамирес оформил лишь четыре гола и одну голевую передачу в 20 матчах. Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро. При этом, киевляне приобрели его у словацкого ДАК 1904 за 1,75 млн.

Ранее Динамо снова победило команду Гармаша и Рыбалки. За киевлян дебютировал скандальный форвард.