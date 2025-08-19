Исполнительный директор СК Полтава Станислав Майзус раскритиковал работу арбитров в матче 3 тура УПЛ против Кудривки (1:3).

На своей странице в Facebook функционер в двух словах оценил эпизод с назначением пенальти в начале игры после вмешательства VAR.

Ранее ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко также обвинил судей в поражении от Кудривки.

