Дебютант УПЛ в отчаянии от судейства последнего матча с Кудривкой
Руководители клуба сделали заявление
44 минуты назад
Фото - СК Полтава
Исполнительный директор СК Полтава Станислав Майзус раскритиковал работу арбитров в матче 3 тура УПЛ против Кудривки (1:3).
На своей странице в Facebook функционер в двух словах оценил эпизод с назначением пенальти в начале игры после вмешательства VAR.
Ранее ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко также обвинил судей в поражении от Кудривки.
