Вице-президент Подолья Константин Побережный раскритиковал работу арбитра Вероники Васильченко в матче Первой лиги против ЮКСА (1:2).

Конечно, считаем, что судейство было некорректным в данной игре. Главным моментом было непризначение пенальти в ворота команды ЮКСА. Конечно, мы много раз пересматривали эту игру, но именно на момент с пенальти обратили внимание сразу. Даже тренерский штаб сразу побежал к ней с планшетом, чтобы показать ей, что это было несправедливое решение по отношению к нашей команде.

Почему не назначили пенальти? В первую очередь, это вопрос к Веронике Васильченко. Не обращались к ПФЛ, потому что это никоим образом не изменит результат игры. Но мы знаем, что после таких матчей они разбирают работу Вероники Васильченко и, надеемся, сделают определенные выводы по этому поводу.

Конечно, это влияет негативно, потому что если не на ничью, то по крайней мере шанс на ничью она у нас просто отобрала. Работа ведется не только футболистами, которые были на поле и в тренировочном процессе, но и людьми, которые обслуживают этот матч. Многие люди, которые участвуют в том, что этот матч состоялся, и эмоции не лучшие после такого судейства.

Трудно на самом деле объяснить людям, которые в такое сложное время, во время войны, пытаются, находят силы, чтобы помочь нашему клубу существовать. И после такого судейства трудно им объяснить, почему так происходит.

Я надеюсь, что это досадная ошибка Вероники Васильченко и она какие-то выводы также для себя сделает. Но нам как клубу, нашим болельщикам, спонсорам хотелось бы услышать хотя бы какие-то слова извинения за такую ее работу. Потому что я считаю, что мы свою работу выполнили все. И то, что мы в этом матче не заслужили на поражение, – это 100 процентов.

Скажу так, что уровень судейства в Первой лиге значительно улучшается, потому что мы уже не первый год в профессиональном футболе. В целом, украинскому футболу еще есть куда расти, но изменения есть, есть улучшения, и все мы с нетерпением ждем тех нововведений, которые нам показывали – я знаю, они уже тестируются. Катерина Монзуль говорила о двух правах тренеров оспаривать действия арбитра. Я думаю, это будет и интереснее для болельщиков, и в целом пойдет на пользу украинскому футболу, – заявил Побережный в интервью Tribuna.com.