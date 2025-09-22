Сергей Стаднюк

В шестом туре украинской Премьер-лиги Карпаты на выезде уверенно обыграли Оболонь.

Перед матчем львовяне оставались единственной командой чемпионата, которая еще не побеждала. На счету «зелено-белых» было четыре ничьи и одно поражение. Тем не менее подопечным Владислава Лупашка удалось сломать неутешительную статистику.

Оболонь уже на старте оказалась в невыгодном положении. На 5-й минуте после подачи с фланга мяч срезал в собственные ворота Ломницкий. Быстрый автогол позволил Карпатам немного отдать инициативу сопернику, поставив его в непривычные условия.

После перерыва львовяне закрепили свое преимущество. Бабогло замкнул передачу после стандарта и удвоил счет. Оболонь пыталась навязать борьбу, но серьезных моментов создать не удалось, а «зелено-белые» уверенно довели игру до победы.

Карпаты набрали семь очков и покинули зону вылета. Оболонь продолжает опережать львовян на одно очко.

УПЛ, шестой тур

Оболонь – Карпаты 0:2

Голы: Ломницкий, 5, (автогол), Бабогло, 51

Оболонь: Федоровский, Шевченко, Дубко, Ломницкий (Приймак, 46), Семенов, Суханов (Теслюк, 67), Черненко (Бычек, 80), Чех, Кулаковский (Слободян, 67), Устименко (Ильин, 46), Нестеренко

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Бруниньо, Альварес (Танда, 76), Чачуа, Костенко (Невес, 83), Краснопир (Фаби, 90+3), Пау Витор

Предупреждения: Черненко, Ильин – Альварес, Краснопир