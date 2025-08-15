Боснийский полузащитник Неманья Анджушич стал игроком Зари, сообщает официальный сайт луганского клуба.

28-летний футболист большую часть карьеры провел в чемпионате Боснии, а также выступал в Турции за Баликесирспор (11 матчей, 1 гол). Наибольшее количество игр Анджушич сыграл за Сараево (64 матча, 7 голов, 6 результативных передач) и Вележ Мостар (102 матча, 22 гола, 12 передач).

Ранее Неманья вызывался в юношеские сборные Боснии и Герцеговины – U-18, U-19 и U-21. Последним клубом полузащитника был Радник, где он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

По данным Transfermarkt, стоимость Анджушича оценивается в 250 тысяч евро.

В третьем туре УПЛ луганская Заря сыграет против криворожского Кривбаса.