До церемонии вручения престижной награды «Золотой мяч» остается всего две недели. Торжественное мероприятие состоится 22 сентября в Париже.

Организаторы объявили, что одним из ведущих станет легенда футбола из Нидерландов Рууд Гуллит. Он будет работать в паре с британской спортивной телеведущей Кейт Скотт.

Рууд Гуллит – известный в прошлом футболист, обладатель «Золотого мяча» 1987 года.

Награда «Золотой мяч» присуждается по итогам голосования журналистов из стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА. Среди главных фаворитов 2025 года называют Усмана Дембеле, Ламина Ямаля, Ашрафа Хакими и Рафинью.