Французский Страсбург объявил о назначении английского специалиста Гэри О’Нила на должность главного тренера первой команды. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте клуба.

Страсбург объявляет о назначении Гери О'Нила тренером первой команды. В свои 42 года Гери О'Нил обладает богатым опытом работы в элитном дивизионе. Бывший атакующий полузащитник провел более 500 матчей в Англии. Как тренер он руководил командами в 88 матчах Премьер-лиги в Борнмуте и Вулверхэмптоне.

Отмечается, что О'Нил проведет свою первую тренировку уже в этот четверг, а в субботу будет находиться на тренерской скамейке Страсбурга во время выездного матча против Авранша в рамках Кубка Франции.

Ранее должность главного тренера Страсбурга оставил Лиам Розеньор, который продолжил карьеру в английском Челси.

После 17 туров чемпионата Франции Страсбург занимает седьмое место в турнирной таблице, имея 24 набранных очка. Лидером Лиги 1 на данный момент является Ланс, который имеет 40 баллов.