Сегодня, 9 октября, болельщиков ожидает насыщенный игровой день в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Состоится сразу восемь матчей европейской квалификации:

Расписание матчей (по киевскому времени):

19:00 — Финляндия – Литва

21:45 — Чехия – Хорватия

21:45 — Фарерские острова – Черногория

21:45 —Кипр – Босния и Герцеговина

21:45 — Шотландия – Греция

21:45 — Беларусь – Дания

21:45 — Мальта – Нидерланды

21:45 — Австрия – Сан-Марино

Напомним, действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая в финале мундиаля-2022 обыграла Францию. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее были аргентинцы — 4:2.

Сборная Украины свои матчи проведет 10 и 13 октября, против Исландии и Азербайджана соответственно.