Отбор к ЧМ-2026. Расписание на 9 октября
Сегодня состоится восемь матчей европейской квалификации
около 1 часа назад
Сегодня, 9 октября, болельщиков ожидает насыщенный игровой день в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Состоится сразу восемь матчей европейской квалификации:
Расписание матчей (по киевскому времени):
19:00 — Финляндия – Литва
21:45 — Чехия – Хорватия
21:45 — Фарерские острова – Черногория
21:45 —Кипр – Босния и Герцеговина
21:45 — Шотландия – Греция
21:45 — Беларусь – Дания
21:45 — Мальта – Нидерланды
21:45 — Австрия – Сан-Марино
Напомним, действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая в финале мундиаля-2022 обыграла Францию. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее были аргентинцы — 4:2.
Сборная Украины свои матчи проведет 10 и 13 октября, против Исландии и Азербайджана соответственно.
Поделиться