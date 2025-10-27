Палкин назвал приоритетный для донецкого Шахтёра турнир
Горняки лидируют в чемпионате Украины после 10 туров
11 минут назад
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин ответил на вопрос о приоритетности того или иного соревнования для донецкого клуба.
Понятно, чемпионат — это номер один. Но все турниры, где мы играем, для нас очень важны. Еврокубки также, потому что это, скажем так, маркетинг клуба. Это наша позиция, наш бренд. И мы должны показывать очень хороший футбол, потому что все те футболисты, которых мы приобрели, тоже хотят проявить себя на европейском уровне. Поэтому для нас это очень серьезная составляющая,
— отметил Палкин в эфире программы «Звёров про футбол» на FootballHub.
В предыдущем туре чемпионата Украины Шахтер уверенно победил Кудривку со счетом 4:0 и с 21 очком возглавляет турнирную таблицу.
