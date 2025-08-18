Полузащитник Динамо Александр Пихальонок перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив рассказал о причинах вылета из Лиги чемпионов от кипрского Пафоса (0:3 – общ.).

Самое главное, что Эпицентр победили, но и хорошую игру показали. Будем с хорошим настроением... С чуть лучшим настроением готовиться к следующей игре, тщательно уже подходить к Маккаби.

Как говорит Александр Владимирович, у нас нет первого, второго, третьего состава. У нас каждый игрок важен для команды. Самое главное, что команда победила. Очень довольны, что и Герреро забил, и Ванат. Вообще за всех радуемся, когда кто-то забивает, а самое главное – победа.

С Пафосом можно сказать, что провалили игру. Проиграли много борьбы. Тактически не могу сказать, что сильно – может, немного. Самое главное – они были немного свежее и в борьбе были сильнее нас и просто переехали нас.

С Маккаби надо исправлять ситуацию и проходить. Но Маккаби – очень сильная команда. Когда они играли против Пафоса, как по мне, они выглядели сильнее. Посмотрим, как оно будет. Будем тщательно готовиться на Маккаби, тем более не будет тура между играми еврокубков.