Вингер Динамо Владислав Кабаев высказался о поражении в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Мы очень плохо начали поединок – это у нас уже какая-то не очень хорошая тенденция. Мы сразу пропускаем, и потом приходится прилагать вдвое больше усилий. Или же пропускаем в конце игры. Мы поговорили в раздевалке, Андрей Ярмоленко сказал, что концентрация в начале и конце поединка, особенно против «Шахтера», чрезвычайно важна, и, к сожалению, мы ее потеряли.

Думаю, как раз быстро пропущенный мяч и сыграл свою роль. И снова, включились, начали играть на других оборотах уже после того, как пропустили второй мяч. Это ненормально, но я не хочу сейчас добавлять негатива. Так неприятно проигрывать, особенно такому сопернику, как «Шахтер», но мы не опускаем головы и руки – всякое бывает. Это игра, это футбол, впереди еще много матчей чемпионата, так что ничего страшного не произошло. Поражение, безусловно, неприятно, сегодня будет бессонная ночь, но что поделаешь.

Эмоции? Конечно, с этим соперником по-другому нельзя, все понимают, что это «классика» украинского футбола, много болельщиков приходят на такие матчи и в Киеве, и во Львове. Все мы смотрели поединки «Динамо» с «Шахтером», когда были детьми, и каждый из нас хотел принять участие в таком противостоянии. Сегодня как раз об этом задумался, ведь теперь я сам участник такого поединка. Наверное, если бы не война, людей пришло бы намного больше, атмосфера была бы еще ярче. Мы потратили много эмоций, у нас есть время, чтобы их восстановить, ведь сейчас я чувствую больше негатива, чем позитива.