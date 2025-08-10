Главный тренер Оболони Александр Антоненко поделился анализом матча второго тура украинской Премьер-лиги против Александрии (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на эфир УПЛ ТВ.

Я хотел бы сказать, прежде всего, спасибо ребятам. То, что мы говорим, они выполняют. Тяжело, но выполняют. У нас практически новый коллектив, потому что игроки, которые, возможно, меньше играли в прошлом году в прошлом чемпионате, сейчас только набирают обороты. Мы провели очень тяжелые сборы, потому что понимали, что нужно подвести всех под одно функциональное состояние.

Хотел бы поздравить: сегодня у нас еще один дебютант – Фещенко. Я думаю, что ему тоже это запомнится. Фещенко, кстати, имел опасный момент, но, возможно, растерялся в последний момент. Ну и какая разница? Главное, что он вошел в игру так, как мы просили. Молодец.

Практически Александрия работает более-менее так же, как Металлист. Поэтому мы не меняли состав, но, возможно, немного схитрили, посадив Константина Бычека ближе работать с глубины. Только в этом. Не нехватка кадров, не то, что на удачу. Мы работаем под каждого соперника. Можем сыграть одной схемой или другой. Это зависит только от соперника. Прежде всего, мы должны не дать сопернику зайти в зону. Сегодня ребята это снова выполнили.

Сказал Суханову не бить? Видите, иногда тренера, возможно, и не нужно слушать. Но мы поговорим на эту тему. Ничего ему не скажу. Что мы можем сказать? Он принес своим ударом команде три зачётных балла. Мы порадуемся, а потом будем готовиться к Руху.

Вы знаете, мы постоянно разговариваем на эту тему. Это наш секрет. Но могу вам немного открыть: каждая атака должна завершаться острой действием. Абсолютно каждая.