Михаил Цирук

В четверг, 21 августа, житомирское Полесье проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы против итальянской Фиорентины. То, насколько мало шансов на успех у команды Руслана Ротаня, понимают буквально все, поэтому в таких противостояниях аутсайдеру можно просто наслаждаться моментом и возможностью сыграть с командой такого уровня.

Однако и о спортивной составляющей этой битвы забывать также не стоит: любая игра начинается с счета 0:0, и пока в воротах представителя Украины не окажется несколько мячей, он будет в игре, а пока он будет в игре, в сердцах болельщиков всё равно будет тлеть надежда на чудо. Предлагаем вашему вниманию анонс самого статусного матча в истории житомирского Полесья.

Фиорентина еще не начала сезон, но поможет ли это?

Противостояние Полесья и Фиорентины - это тот случай, когда соперник украинского клуба не нуждается в особом представлении, так как его и так все знают. Гораздо сложнее сейчас итальянским медиа, которым предстоит рассказать своей аудитории о команде, о которой, вероятнее всего, они никогда не слышали.

Фиорентина - главные неудачники в истории Лиги конференций. Не из-за того, что плохо там выступает, а потому, что каждый раз доходит до решающих стадий, но остается без трофея. Фиалки участвовали в трёх из четырёх розыгрышей, в которых дважды доходили до финала, и еще раз останавливались в шаге от него.

В сезоне 2022/23 команда под руководством Винченцо Итальяно дошла до финала, в котором уступила английскому Вест Хэму (1:2). В следующем розыгрыше Итальяно снова вывел своих подопечных в финал, однако они снова там проиграли, на этот раз греческому Олимпиакосу (0:1). А в предыдущей кампании Фиорентина остановилась на стадии 1/2, проиграв в двухматчевом противостоянии испанскому Бетису (1:2; 2:2).

Новый сезон Фиорентина еще не начала, так как Серия А остается одним из немногих европейских чемпионатов, который до сих пор не стартовал: это произойдет только в ближайшие выходные. Но может ли это хоть как-то помочь Полесью, ведь уровень команд очень разный?

Давид Де Хеа - чемпион Англии, двукратный победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА, Робин Госенс - член команды года Серии А 2019/20, Мойзе Кин - двукратный чемпион Италии и игрок национальной сборной, Эдин Джеко, несмотря на почтенный футбольный возраст, не просто игрок с кучей регалий, а форвард высшего уровня. У Полесья нет исполнителей подобного уровня, поэтому разница в статусе команд и букмекерских коэффициентах вполне понятна.

Полесье еще ищетсебе

Еще меньше верится в чудо в этом противостоянии, и даже в одном отдельно взятом матче, еще и из-за того, что у житомирского Полесья сейчас не все в порядке. К этой игре команда подходит с серией из трех поражений подряд: от Колоса (0:1), Пакша (1:2) и ЛНЗ (0:2).

И если фиаско с Колосом еще можно объяснить желанием поберечь лидеров перед матчем-ответом с Пакшем, а поражение от самого Пакша после победы 3:0 в первой игре житомирцы, в принципе, могли себе позволить, то вот поражение от ЛНЗ уже может навеять на болельщиков волков определенную грусть.

Однако грусть УПЛ стоит оставить для УПЛ, а еврокубки - это совсем другая история. Участие на такой стадии для Полесья - уже беспрецедентный праздник, а большинство его игроков, будем откровенны, не будут иметь много возможностей сыграть с представителем топового чемпионата. Так что вернемся к тому, с чего начинали: команда Ротаня может просто насладиться этим моментом, а результат - это уже по возможности.

В материале использованы фото Getty images, ФК Полесье Житомир