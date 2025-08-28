Сергей Стаднюк

Киевское Динамо продолжает борьбу в еврокубковой квалификации и готовится к ответному матчу раунда плей-офф Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив в четверг, 28 августа. Первый поединок состоялся в Сербии и завершился в пользу израильского клуба – хозяева смогли воспользоваться удалением Вивчаренка на 50-й минуте и одержали победу с разницей в два мяча. До этого момента киевляне успели отыграться после стремительного старта соперника, но в меньшинстве удержать счет не удалось.

Несмотря на поражение, в игре Динамо были и положительные отрезки. В частности, вторая половина первого тайма прошла с преимуществом украинской команды, которая создавала моменты у чужих ворот. В то же время и оборона Маккаби была не безгрешной и демонстрировала уязвимости, которые можно использовать в будущем матче. Это дает основание рассчитывать на результативные действия в ответ, даже с учетом непростой ситуации в противостоянии.

Ответный матч пройдет в Польше, где Динамо попытается сократить отставание и продолжить выступление во втором по значимости еврокубке. Однако и поражение в противостоянии оставит за киевлянами место в Лиге конференций.

🎥 Встреча начнется в 21:00, трансляция будет доступна на сервисе Киевстар ТВ и телеканале 2+2.

21:00 | Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция