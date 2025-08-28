Сергей Стаднюк

Донецкий Шахтер в четверг, 28 августа, проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта. Первый матч в Кракове завершился со счетом 1:1, и теперь все решится в Женеве. Результат игры в Польше оказался не слишком удачным для украинского клуба, ведь по подбору игроков и ресурсам Шахтер имеет существенное преимущество над 154-й командой рейтинга УЕФА. В то же время важно, что дончане сумели отыграться в конце встречи, так что второй матч стартует фактически с равных условий.

Проблемы «горняков» проявились как в обороне, так и в атаке. Гол Серветта стал следствием очень простой и быстрой атаки, после чего швейцарская команда получила возможность действовать в защитной манере, что было ей на пользу. Не менее актуальные вопросы касаются и атакующей линии. Хотя шансов для взятия ворот было достаточно, в первой игре против Серветта единственный гол забил защитник Валерий Бондарь. В предыдущих матчах также отличались только игроки обороны, тогда как нападающие не забивают уже три матча подряд. Такая статистика заставляет обращать внимание на реализацию моментов и концентрацию в атаке.

Несмотря на эти трудности, позиции Шахтера в двухматчевом противостоянии остаются сильнее. Кадровые проблемы на старте сезона, которые переживает команда, не должны нивелировать общего преимущества над соперником. Серветт – организованный, но ограниченный в возможностях клуб, так что для дончан главной задачей станет избежать собственных ошибок и подтвердить класс на поле.

🎥 Трансляция на территории Украины будет доступна на сервисах Киевстар ТВ и УПЛ ТВ. Начало – в 22:00.

22:00 | Серветт – Шахтер Донецк. Прямая трансляция