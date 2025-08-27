Главный тренер Шахтера Арда Туран перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта раскрыл кадровую ситуацию в команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Что касается Кауаана Элиаса, мы сегодня проверим его состояние и посмотрим, как будет дальше. К сожалению, Невертон не сможет быть с нами.

Это изматывает и огорчает, что у нас травмы на одних и тех же позициях, но мы будем работать над этим. Мы работаем не в легких условиях, но постараемся сделать всё, чтобы минимизировать количество травм.