Катастрофа? Раскрыта кадровая ситуация в Шахтере перед ответным матчем с Серветтом
Туран рассказал, на кого не сможет рассчитывать в заключительной битве за Лигу конференций
около 2 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта раскрыл кадровую ситуацию в команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Что касается Кауаана Элиаса, мы сегодня проверим его состояние и посмотрим, как будет дальше. К сожалению, Невертон не сможет быть с нами.
Это изматывает и огорчает, что у нас травмы на одних и тех же позициях, но мы будем работать над этим. Мы работаем не в легких условиях, но постараемся сделать всё, чтобы минимизировать количество травм.
Напомним, донецкий Шахтер уже в четверг, 28 августа, на выезде сыграет против швейцарского Серветта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. В первом матче команды так и не определили победителя (1:1).
Ранее сообщалось, что Шахтер все еще может потерять еще одного игрока.