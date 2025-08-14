Полузащитник Шахтера Марлон Гомес поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мистер с самого начала говорил, что каждый получит свой шанс. Как вы можете видеть, мы используем много игроков, задействуем весь имеющийся состав команды. Именно так мы готовились с самого начала, ведь знали по результатам прошлого сезона, что нам предстоит сыграть квалификационный раунд.

Я верю, что у нас действительно отличные футболисты, на которых мы можем рассчитывать, меняя их от одной игры к другой. Особенно учитывая, что нам нужно соревноваться как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках. Да, действительно, у нас сейчас очень много матчей, но мы, как футболисты, с самого начала уже привыкли к такому формату, привыкли играть, возможно, даже чаще, чем другие.

Конечно, иногда не хватает отдыха, но, как я уже отмечал, мы постепенно к этому привыкаем. Знаем свои цели, знаем, чему нам следует придерживаться. И я верю, что мы уже в некоторой степени адаптированы к такому формату. Завтра встретимся с сильным соперником, игра будет тяжелой. Но я уверен, что все под контролем и мы способны победить.

Как я уже отмечал ранее, мы действительно хорошо подготовлены. Считаю, что к этому моменту мы отлично поработали. Хорошо тренировались с учетом не только количества занятий, но и, безусловно, качества. Я искренне надеюсь, что нам не придется играть дополнительное время или бить пенальти.