Полузащитник Шахтера откровенно не хочет серии пенальти в матче с Панатинаикосом
На фоне сложного календаря «горнякам» не желательно играть дополнительное время
12 минут назад
Полузащитник Шахтера Марлон Гомес поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Мистер с самого начала говорил, что каждый получит свой шанс. Как вы можете видеть, мы используем много игроков, задействуем весь имеющийся состав команды. Именно так мы готовились с самого начала, ведь знали по результатам прошлого сезона, что нам предстоит сыграть квалификационный раунд.
Я верю, что у нас действительно отличные футболисты, на которых мы можем рассчитывать, меняя их от одной игры к другой. Особенно учитывая, что нам нужно соревноваться как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках. Да, действительно, у нас сейчас очень много матчей, но мы, как футболисты, с самого начала уже привыкли к такому формату, привыкли играть, возможно, даже чаще, чем другие.
Конечно, иногда не хватает отдыха, но, как я уже отмечал, мы постепенно к этому привыкаем. Знаем свои цели, знаем, чему нам следует придерживаться. И я верю, что мы уже в некоторой степени адаптированы к такому формату. Завтра встретимся с сильным соперником, игра будет тяжелой. Но я уверен, что все под контролем и мы способны победить.
Как я уже отмечал ранее, мы действительно хорошо подготовлены. Считаю, что к этому моменту мы отлично поработали. Хорошо тренировались с учетом не только количества занятий, но и, безусловно, качества. Я искренне надеюсь, что нам не придется играть дополнительное время или бить пенальти.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в четверг, 14 августа, на странице события Шахтер – Панатинаикос на Xsport. Начало – в 21:00.
Напомним, сразу шесть футболистов Шахтера пропустят матч с Панатинаикосом. Также главный тренер Шахтера Арда Туран поделился собственной оценкой стиля греческой команды.
