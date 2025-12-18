Михаил Цирюк

Последние еврокубковые матчи украинских команд в этом календарном году, а в случае Динамо и в этом сезоне, откровенно говоря, не несут в себе никакой интриги и почти не имеют турнирного значения. Однако они наши, чтобы говорить о них даже тогда, когда сказать особо нечего, поэтому предлагаем вашему вниманию анонс поединков киевского Динамо и донецкого Шахтера в шестом туре основного этапа Лиги конференций.

Динамо - Ноа: может, хоть дверью хлопнут

Киевское Динамо в этом розыгрыше ЛК добрых слов, к сожалению, совсем не заслужило. Разгромная победа над Зриньски (6:0), к сожалению, была лишь разовым, ситуативным всплеском, а кроме этого все было очень плохо. Киевляне проигрывали и там, где это ожидалось, как, например, в матчах с Кристал Пэлас (0:2) или Фиорентиной (1:2), так и там, где мы надеялись на очки, или как минимум, достойную игру: против Омонии (0:2) или Самсунспора (0:3).

К сожалению, на международной арене Динамо очень слабо, и, к сожалению, настолько, что выход в плей-офф Лиги конференций для бело-синих пока – задача со звездочкой. Да, можно жаловаться на уровень соперников, но 9 очков в встречах с Омонией, Ноа и Зриньски были бы базовым минимумом, который мог бы позволить киевлянам попасть в плей-офф, и без его выполнения жаловаться на что-либо другое – как-то несолидно.

Таким образом, матч с Ноа превращается для киевлян в игру за собственный престиж. Аналогичной была и ситуация в прошлом сезоне, когда в последнем туре основного этапа ЛЕ бело-синие уже ни за что не боролись. Тогда победить удалось: киевляне обыграли РФШ (1:0) и одержали свою первую победу в основной стадии еврокубков за 5 лет. Так что надеемся, что и на этот раз киевляне смогут немного улучшить настроение себе и своим болельщикам.

Важной эта игра будет и для нового, теперь уже полноценного главного тренера Динамо Игоря Костюка. Перед этой игрой руководство клуба выразило ему немалое доверие, и теперь нужно продемонстрировать, что это не было ошибкой. Короче говоря, и тренеру, и команде нужно сохранить лицо и завершить евросезон на мажорной ноте.

Шахтер - Риека: в поисках условной интриги

Донецкий Шахтер, в свою очередь, спокойно доказал, что его уровень позволяет полноценно включаться в этот турнир лишь с плей-офф. Конечно, большинство соперников были откровенно проходимыми, но это не так важно. Важно, что до последнего тура горняки подходят на 2 месте в общей турнирной таблице.

Из пяти матчей Шахтер выиграл четыре ипроиграл лишь один – против Легии (1:2). Однако критиковать команду за это, как и воспринимать всерьез любой из других матчей турнира, не стоит. Шахтер воспринимал ЛК как место для наигрывания резервного состава, возможность дать игровую практику тем, кто не получает ее слишком много.

Хорошо, что хотя бы на этом уровне украинский клуб способен доминировать. Откровенно говоря, Шахтер уже решил все свои турнирные вопросы. Формально подопечные Арды Турана еще не гарантировали себе место в топ-8, однако это лишь формально.

Для того чтобы точно попасть сразу в 1/8 и не зависеть ни от кого, оранжево-черным достаточно заработать лишь одно очко. И даже если это не удастся – не беда. В случае поражения горнякам будет нужно, чтобы 5 команд, занимающих места с 3 по 13, не выиграли свои матчи, или же в случае равенства очков с горняками имели худшую разницу мячей, чем украинский клуб.

И даже если произойдет что-то аномальное, и Шахтер все-таки не попадет в топ-8, то для команды Турана, скорее всего, не будет большой проблемой пройти довольно посредственного соперника в 1/16. Так что какую-то интригу и невероятную важность в этой игре можно найти только в случае, если очень сильно этого захотеть.

В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев, ФК Шахтер Донецк