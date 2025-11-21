Сергей Разумовский

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола до жеребьёвки плей-офф ЧМ-2026 не принимал никаких решений относительно места проведения домашних матчей в 2026 году. Об этом сообщило издание Украинский футбол со ссылкой на УАФ.

Сейчас в ассоциации будут анализировать все возможные варианты, проводить переговоры с представителями других стран и владельцами стадионов. И уже по итогам этого будет выбрана наиболее оптимальная локация для проведения матчей и размещения тренировочного лагеря в марте.

Полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция запланирован на 26 марта. Победитель этой встречи 31-го числа сыграет в финале плей-офф против Польши или Албании. Последний свой матч против Исландии (2:0) сборная Украины провела в Варшаве.

